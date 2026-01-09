В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за возможного подъема уровня воды

В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с возможным повышением уровня воды до 1,5 метра. Об этом 8 января проинформировало главное управление МЧС России по Республике Крым в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 9 января на реках юго-западной предгорной части полуострова прогнозируется подъем воды на 0,5–1,5 метра. При этом превышения опасных уровней не ожидается.

В целях предотвращения возможных происшествий спасатели рекомендовали временно отказаться от посещения горно-лесных районов, не выходить в море и на внутренние водоемы, избегать нахождения на набережных и берегоукрепительных сооружениях, а также ограничить пребывание вблизи русел рек, включая пересохшие.

Кроме того, жителям и ответственным службам посоветовали проверить состояние дренажных систем, водоотводных каналов и ливнестоков, а также провести очистку ливневой канализации от мусора.

