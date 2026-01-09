Ким Чен Ын в письме Путину заявил, что гордится дружбой с ним

Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын пообещал «постоянно и безусловно» поддерживать все решения президента РФ Владимира Путина. Об этом, как сообщают представители Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) он написал в письме российскому коллеге.

«Этот выбор неизменный и останется вечным», — подчеркнул лидер КНДР.

Он также пообещал продолжать сотрудничество в стратегических интересах двух стран в соответствии с желанием их народов. И добавил, что гордится бесценными дружескими отношениями с Путиным.

В своем поздравлении с Новым годом Ким Чен Ын отмечал, что в минувшем 2025 году отношения Пхеньяна и Москвы укрепились как наиболее искренние и союзнические, «делящие кровь, горе и радость в одном окопе». Он имел в виду военных республики, которые принимали участие в боях на территории Курской области и занимались разминированием приграничных регионов РФ.

Ким Чен Ын пожелал российскому народу счастья и процветания, а также указал на готовность властей и граждан КНДР всегда оставаться вместе с Россией. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ответ глава республики получил нестандартное поздравление от Путина, указывающее на дружбу и боевое братство двух государств.

