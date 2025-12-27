Ким Чен Ын указал на укрепление союзнических отношений России и КНДР в 2025 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Лидер республики поздравил Путина, правительство и граждан РФ с наступающим Новым годом.

Как развились отношения России и КНДР в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отношения России и КНДР укрепились как наиболее искренние и союзнические в 2025 году. Об этом написал лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме, приуроченной к Новому году.

Лидер республики выразил президенту России Владимиру Путину, правительству и народу РФ самые горячие и сердечные поздравления.

«Желаю, чтобы на пути российского народа всегда были только счастье и процветание», — отметил Ким Чен Ын.

К тому же он заявил, что власти страны, как и  народ всегда будут оставаться вместе с Россией.

«В уходящем 2025 году корейско-российские отношения еще больше укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе», — сказано в телеграмме, распространенной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Помимо этого, Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья и успехов на защите интересов государства. Глава КНДР напутствовал, чтобы на пути народа России всегда были исключительно счастье и процветание.

До этого, в апреле, Генштаб РФ подтвердил, что военные КНДР принимали участие в боях на территории Курской области. Губернатор российского субъекта Александр Хинштейн сообщил, что в КНДР вернулись военнослужащие, которые занимались разминированием приграничных районов России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин направил новогоднее поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Возможность обрести близкого: астропрогноз для всех знаков зодиака на янв...

Последние новости

2:37
Ким Чен Ын указал на укрепление союзнических отношений России и КНДР в 2025 году
2:15
«Все утихомирится»: Пригожин предсказал будущее Долиной после скандала
1:42
Умер гитарист и клавишник британской группы The Cure Перри Бэмоунт
1:07
Трамп анонсировал разговор с Путиным
0:55
Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
0:36
«Пока я не одобрю»: Трамп назвал бессмысленным предложение Зеленского

Сейчас читают

Мужчина застрелил жену и выстрелил в лицо 13-летней падчерице из-за матча НФЛ
В Иркутске женщина пыталась взыскать с пасынка 500 млн рублей и получила срок
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео