Пять стран обжаловали в CAS решение FIDE снять санкции со сборных РФ

Национальные федерации шахмат Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии обратились в Спортивный арбитражный суд с апелляцией на решение Международной шахматной федерации об отмене всех санкций в отношении сборных России. Информацию об этом распространила пресс-служба Эстонской шахматной федерации.

Решение было принято на генеральной ассамблее FIDE, которая прошла 14 декабря в онлайн-формате. За полное снятие ограничений проголосовал 61 делегат, против высказался 51. После этого делегаты большинством голосов поддержали допуск российских шахматистов к соревнованиям при условии выступления под нейтральным флагом. Президент FIDE Аркадий Дворкович отметил, что оба голосования соответствуют регламенту и являются легитимными, однако федерация планирует провести консультации с Международным олимпийским комитетом.

Федерации, подавшие апелляцию, настаивают, что решения генассамблеи были приняты с существенными процедурными нарушениями. По их мнению, в ходе голосования были допущены отступления от устава FIDE и базовых принципов прозрачности и законности, применяемых в системе управления международным спортом. В связи с этим заявители рассчитывают на независимую правовую оценку действий FIDE со стороны CAS. Кроме того, они подчеркивают, что при принятии резолюций не были учтены рекомендации МОК, предусматривающие запрет на участие сборных России и Белоруссии, а также использование национальной символики этих стран.

Российские шахматные сборные были отстранены от командных турниров в 2022 году на фоне событий на Украине. В январе 2025 года FIDE разрешила участие юношеских и паралимпийских команд России в нейтральном статусе. В том же статусе российские шахматистки выступили на командном чемпионате мира 2025 года и стали победительницами турнира. При этом в индивидуальных соревнованиях российские игроки продолжают выступать под флагом FIDE.

