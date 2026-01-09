РИА Новости: правительство России планирует провести Спартакиаду пенсионеров

Российское правительство планирует провести Спартакиаду пенсионеров. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы кабмина.

По данным агентства, проведение Спартакиады пенсионеров в России запланировано на срок до 2030 года. Соревнования будут проводиться как на муниципальном, так и на региональном уровне.

Цель проекта и входящих в него мероприятий — долголетие и продление активного здорового образа жизни россиян старшего возраста.

Прежде вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в программу поддержки здоровья граждан страны пенсионного возраста «Активное долголетие», которая продлится до 2030 года, власти намерены вовлечь до 42% россиян.

Ранее, писал 5-tv.ru, правительство РФ решило развивать сферу удаленной работы для пенсионеров. Для реализации этой задачи будут запущены, в первую очередь, проекты по вовлечению пожилых людей в трудовую деятельность.

