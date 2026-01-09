Старшее поколение — на старт! В России проведут спартакиаду пенсионеров

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Соревнования будут проходить на муниципальном и региональном уровнях.

В России проведут спартакиаду пенсионеров

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: правительство России планирует провести Спартакиаду пенсионеров

Российское правительство планирует провести Спартакиаду пенсионеров. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы кабмина.

По данным агентства, проведение Спартакиады пенсионеров в России запланировано на срок до 2030 года. Соревнования будут проводиться как на муниципальном, так и на региональном уровне.

Цель проекта и входящих в него мероприятий — долголетие и продление активного здорового образа жизни россиян старшего возраста.

Прежде вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в программу поддержки здоровья граждан страны пенсионного возраста «Активное долголетие», которая продлится до 2030 года, власти намерены вовлечь до 42% россиян.

Ранее, писал 5-tv.ru, правительство РФ решило развивать сферу удаленной работы для пенсионеров. Для реализации этой задачи будут запущены, в первую очередь, проекты по вовлечению пожилых людей в трудовую деятельность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам условием участия США в урегулировании конфликта
7:30
Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:17
Трамп поддержал закон о санкциях против России, но надеется не использовать его
6:57
Новогодняя поножовщина на корабле: пьяный мужчина зарезал моряка на Камчатке
6:38
Старшее поколение — на старт! В России проведут спартакиаду пенсионеров
6:19
Трамп не стал обещать увеличения поддержки Украине при затягивании конфликта

Сейчас читают

Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео