В России будут развивать удаленную работа для пенсионеров

Анастасия Федорова
Для реализации этой задачи власти регионов должны запустить специальные проекты и мероприятия, направленные на вовлечение людей старшего возраста в трудовую деятельность.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Правительство России планирует развивать надомную, временную и гибкую занятость для граждан старшего поколения. Соответствующий пункт содержится в утвержденном плане, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Согласно документу, для реализации этой задачи власти регионов должны запустить специальные проекты и мероприятия, направленные на вовлечение людей старшего возраста в трудовую деятельность. Кроме того, регионы будут обязаны ежегодно отчитываться о проделанной работе перед Министерством труда Российской Федерации.

Параллельно планируется развитие программ профессионального обучения и переобучения для граждан в возрасте от 50 лет и старше. Эти меры направлены на повышение качества жизни и уровня финансовой обеспеченности пожилых россиян, а также на расширение их возможностей на рынке труда.

Отдельное внимание власти намерены уделить борьбе с дискриминацией и возрастными стереотипами. Для этого запланированы информационные кампании, ориентированные на детей, молодежь и людей среднего возраста. Их цель — популяризация ценностей многопоколенной семьи и формирование уважительного отношения к роли пенсионеров в жизни общества и воспитании подрастающего поколения.

В правительстве отмечают, что комплексный подход позволит не только повысить занятость граждан старшего поколения, но и укрепить социальную сплоченность.

