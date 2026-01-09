Скончалась одна из самых высоких баскетболисток в истории Ульяна Семенова

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 45 0

Спортсменке было 73 года.

Скончалась советская баскетболистка Ульяна Семенова

Фото: © РИА Новости/Улозявичюс Аудрюс

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Скончалась советская и латвийская баскетболистка, заслуженный мастер спорта СССР Ульяна Семенова. Об этом сообщили в Латвийской ассоциации баскетбола.

Спортсменке было 73 года. Она известна как одна из самых высоких баскетболисток в истории — ее рост составлял 213 сантиметров. Авторы публикации выразили соболезнования семье и близким Семеновой.

Будущая чемпионка появилась на свет в 1952 году и уже в 13 лет достигла роста в 190 сантиметров. В будущем она завоевала золото на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов, чемпионатах мира 1971, 1975 и 1983 годов, а также 10 чемпионатах Европы с 1968 по 1985 годы.

Ей удалось стать первой женщиной из Европы, которая была включена в Зал славы мирового баскетбола имени Нейсмита в Спрингфилде. Кроме того, ее включили в Зал славы женского баскетбола и Зал славы ФИБА.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался казахстанский актер Мурат Бисенбин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины с применением «Орешника»
8:54
«Говорим правду»: журналист из США гордится, что попал на «Миротворец»*
8:35
Скончалась одна из самых высоких баскетболисток в истории Ульяна Семенова
8:24
Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
8:06
Удар ВСУ по Белгороду оставил без света 556 тысяч человек
7:48
Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам условием участия США в урегулировании конфликта

Сейчас читают

В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео