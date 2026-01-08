В возрасте 53 лет умер актер Мурат Бисембин

В возрасте 53 лет умер казахстанский актер Мурат Бисембин

Казахстанский актер Мурат Бисенбин, известный по роли в фильме «Рэкетир», скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщила дочь актера Диана Булатова социальных сетях.

Наследница опубликовала в соцсетях черно-белое фото отца, которое кратко подписала: «Бесконечно люблю». Позже на фотографии, под которой поклонники Бисенбина оставляли комментарии со словами поддержки, были выведены даты жизни артиста.

Ранее сообщалось о том, что в 2024 году у актера обнаружили онкологическое заболевание, а в декабре 2025 года дочь Бисенбина писала, что отец был госпитализирован с инсультом.

Мурат Бисенбин родился 11 октября 1972 года в Кызылорде. Его путь в кино начался с роли в российско-казахском сериале «Каждый взойдет на Голгофу». Также Бисенбин сыграл в фильмах и сериалах «Параграф 78», «Братья» и «Гаишники».

Одними из последних проектов, в которых принял участие актер, стали сериалы «Амура» и «13 клиническая». Главные роли в проекте сыграли Данила Козловский, Паулина Андреева и Виктория Исакова.

