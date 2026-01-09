В Киеве экстренно отключили свет после ударов ВС РФ по энергообъектам

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Перебои с напряжением затронули три района на левом берегу.

Последствия удара Орешником по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Olena Khudiakova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В трех районах Киева на левом берегу ввели экстренные отключения электроэнергии после успешного удара ВС РФ по энергообъектам. Об этом сообщил украинский оператор «ДТЭК».

Холдинг ввел экстренный режим, отключая свет вне очереди из-за перебоев подачи напряжения. Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики киевского режима. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как ранее отмечал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, у Незалежной кончаются резервы запасного оборудования энергосистемы, главным образом — трансформаторы. При этом запасов для распределительных электросетей практически нет, и запаса прочности украинской энергетики хватит еще на два-три российских удара.

Ранее 2 января Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Кроме того, обстрел затронул транспортную и портовую инфраструктуру, которая используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:24
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем после новогодних застолий
12:07
В Киеве экстренно отключили свет после ударов ВС РФ по энергообъектам
12:00
Как медведица жила в квартире и играла с детьми: удивительная история Айки из Норильска
11:54
«Рядом с вами тысячи живых существ»: кто живет в постели и чем это опасно
11:53
Приехала передавать ключи? Автомобиль Долиной заметили около ее дома в Хамовниках
11:39
«Я неплохая»: женщина 50 лет рассказала, почему бросила семью и ушла в эскорт

Сейчас читают

Мужчина похитил около 100 трупов и превратил подвал в хранилище черепов
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео