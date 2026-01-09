«Я неплохая»: женщина 50 лет рассказала, почему бросила семью и ушла в эскорт

Женщина в 40 лет бросила семью и ушла в эскорт

У женщины были муж, двое детей, дом у моря и стабильная работа, но к 40 годам она отказалась от всего и стала высокооплачиваемой эскортницей, прославившейся на всю страну. Спустя годы она признала: причиной резких и разрушительных решений оказалась болезнь. Ее историю рассказал Daily Mail.

От «идеальной семьи» к двойной жизни

По словам героини, долгое время она считала себя «плохой в любви». Отношения рушились одно за другим, а тяга к риску, новым ощущениям и мужскому вниманию мешали жить. После 30 лет ей удалось создать семью, родить двоих детей и переехать в Австралию, но спокойная жизнь быстро стала казаться тюрьмой.

Женщина захотела почувствовать свободу и начала вести двойную жизнь: дни — с детьми, недели без них — в бесконечных вечеринках, случайных связях и изменах. Желание, как она признается, полностью вытеснило страх последствий.

Карьера эскортницы

В итоге женщина ушла работать в секс-индустрию и за несколько лет стала одной из самых известных эскортниц страны. Перелеты первым классом, роскошные отели, клиенты-бизнесмены, крупные гонорары и постоянное внимание прессы стали частью повседневности. Она писала книги, появлялась в ток-шоу и даже открыла агентство для женщин старше 40.

При этом за внешним блеском скрывался полный хаос: конфликты с семьей, разрушенные отношения, алкоголь и наркотики.

«Когда мания проходила, я оставалась наедине со стыдом, виной и ужасом от собственных поступков», — признается женщина.

Диагноз

Переломный момент наступил после обращения к психиатру, профессору Гордон Парке. Он заявил, что на 100% уверен в диагнозе — биполярное расстройство.

Женщина узнала, что маниакальные фазы могут длиться годами и проявляться импульсивностью, гиперсексуальностью, ощущением всемогущества и склонностью к саморазрушению. После начала медикаментозного лечения ее состояние стабилизировалось.

Жизнь после эскорта

В 2023 году она окончательно ушла из эскорта, отказалась от алкоголя и вернулась к обычной жизни. Сейчас она снова работает журналистом, преподает пилатес. Ей удалось восстановить связь с семьей и начать новые, более спокойные отношения с мужчиной.

«Я не была плохой — я была больна», — признает она.

По ее словам, только после лечения она впервые поняла, что такое стабильность, ясность и здоровые чувства. В 51 год женщина называет себя счастливой — пусть без роскоши и скандальной славы, но с ощущением, что жизнь наконец принадлежит ей самой.

