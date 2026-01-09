«Самое безумное»: дочь Даны Борисовой отдохнула в Череповце с 35-летним избранником

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 57 0

Роман сопровождается периодическими ссорами.

С кем встречается дочь Даны Борисовой

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Дочь Даны Борисовой отдохнула в Череповце с 35-летним избранником

Дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина, вместе со своим избранником, с которым ее разделяет большая разница в возрасте, отдохнула в Череповце. Об этом 18-летняя девушка рассказала в своих социальных сетях.

«Что самое безумное вы делали ради своей второй половинки?» — заинтриговала подписчиков она.

Затем девушка поделилась, что ее возлюбленный — 35-летний продюсер Артур Якобсон — находился в городе на гастролях. Ночью пара долго общалась, после чего она спонтанно предложила приехать к нему. Мужчина согласился и сам купил ей билет. Девушка уточнила, что поездка длилась два дня.

Фото: Instagram*/poxenovaaa

Полина также поделилась, что первый день в Череповце они провели вместе, а на следующий решили отметить встречу. По ее словам, поездка получилась спонтанной и эмоциональной.

Известно, что в январе 2026 года Полина Борисова вновь сошлась с Артуром Якобсоном после временного разрыва. Пара познакомилась несколько лет назад, а роман начался в 2025 году и сопровождался периодическими ссорами. В декабре они расстались, однако уже 7 января возобновили отношения.

Ранее Дана Борисова скептически относилась к выбору дочери, называя роман пиар-историей, однако позже смягчила позицию. Телеведущая отмечала, что познакомилась с Артуром по видеосвязи и со временем приняла его, заявив, что предпочитает, чтобы дочь была рядом с человеком, которого семья знает.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

