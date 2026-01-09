«Все очень плохо»: мать насмерть забила малыша сковородкой

People: мать насмерть забила 15-месячного малыша сковородкой

В американском штате Калифорния под арестом оказалась 24-летняя мать, подозреваемая в жестоком убийстве собственного ребенка. По данным полиции, 15-месячный малыш получил смертельные травмы после предполагаемого нападения с использованием сковороды и скончался в больнице. Об этом сообщает PEOPLE.

Как уточнили в полиции, сотрудники получили информацию о женщине, которая заявила, что причинила вред своему ребенку и оставила его одного в квартире неподалеку.

«Офицеры прибыли по вызову в дом, где в квартире был обнаружен ребенок со значительными травмами», — говорится в официальном заявлении.

На место прибыли пожарные и бригада скорой помощи, которые доставили ребенка в местную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — медики констатировали смерть.

Подозрение в наркотическом опьянении

Хотя полиция официально не раскрывала личность матери, в протоколах об аресте, с которыми ознакомилось издание, указано, что ей также вменяется нахождение в состоянии наркотического опьянения.

Местные телеканалы сообщили, что ребенку на момент смерти было 15 месяцев, а причиной гибели стали травмы, полученные в результате удара сковородой.

Свидетельства соседей

Один из соседей рассказал, что слышал крики в выходные, однако не может утверждать, связаны ли они напрямую с трагедией. Он также стал очевидцем работы экстренных служб.

«Все очень плохо. Зачем матери так поступать?» — сказал мужчина, добавив, что видел, как спасатели выносили малыша на каталке и пытались реанимировать его прямо на улице.

Расследование продолжается

Отец ребенка был допрошен полицией на месте происшествия, однако его не задержали. Соседи отмечают, что мужчина выглядел подавленным и находился в сильном эмоциональном потрясении.

В полиции заявили, что точная причина и обстоятельства смерти младенца будут установлены судмедэкспертом округа Лос-Анджелес. Детективы продолжают расследование убийства.

