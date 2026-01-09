Мэр Киева призвал жителей по возможности на время покинуть город

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Это связано с проблемами с тепло- и электроснабжением.

Мэр Киева призвал жителей на время покинуть город

Фото: www.globallookpress.com/Nazar Furyk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности на время покинуть город

Жителям Киева, у которых есть возможность покинуть свои квартиры, следует это сделать в связи с отсутствием тепла и воды в домах. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале.

«К сожалению, погодные условия, согласно прогнозам, будут сложными в ближайшие дни. Я обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно покинуть город, где есть альтернативные источники энергии и тепла, сделать это», — сообщил Кличко.

Мэр Киева добавил, что в настоящее время половина многоквартирных домов в Киеве, в которых проживает порядка шести тысяч человек, не отапливается. Также в городе имеются проблемы с водоснабжением.

По словам Кличко, сотрудники коммунальных служб питали социальные учреждения, в частности больницы и родильные дома, из мобильных котельных. Вместе с энергетиками они работают над восстановлением электроснабжения и теплоснабжения в домах Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Киеве экстренно отключили свет после ударов ВС РФ по энергообъектам. Холдинг ввел экстренный режим, отключая свет вне очереди из-за перебоев подачи напряжения. Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
В Мадриде закрыли ресторан, где подавали уличных голубей под видом уток
17:50
Мэр Киева призвал жителей по возможности на время покинуть город
17:39
Дмитриев: против «Орешника» не существует средств противовоздушной обороны
17:28
Певиц Мадонну застали в нижнем белье с молодыми любовниками
17:12
Лурье готова привлечь приставов для принудительного выселения Долиной
16:57
Болтон: план по смещению Мадуро был разработан на первом сроке Трампа

Сейчас читают

Сугробы по колено и горячая еда: как выжить в снежном апокалипсисе
«Люди делают другое»: адвокат Полины Лурье о сроках передачи квартиры Долиной
«Я неплохая»: женщина 50 лет рассказала, почему бросила семью и ушла в эскорт
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео