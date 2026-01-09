Лукашенко вместе с сыном Николаем и шпицем Умкой вышел на уборку снега

|
Белоруссию накрыл южный циклон «Улли» с сильным снегопадом.

Лукашенко с сыном и собакой вышел убирать снег — видео

Фото: Telegram/Александр Лукашенко - официальный канал/alexander_lukashenko

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с младшим наследником Николаем и шпицем по кличке Умка вышел на улицу убирать снег. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Фото: Telegram/Александр Лукашенко - официальный канал/alexander_lukashenko

«Вместо обеда полезно поработать порой. Первый на расчистке снега», — написано под видео .

Накануне белорусские синоптики объявили на пятницу красный уровень опасности из-за ожидаемых сильных снегопадов и порывистого ветра, принесенных южным циклоном «Улли».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Москва переживает один из самых тяжелых снегопадов за последние годы. Циклон «Фрэнсис» засыпал столицу до 31 сантиметра снега — такой показатель зафиксирован на ВДНХ и стал рекордным для начала января. Движение на ключевых трассах буксует, дворы утонули в сугробах, а обычные бытовые дела превратились в испытание.

Власти и Дептранс настоятельно рекомендуют отказаться от личного транспорта. Снег и гололед парализовали движение на МКАД, Ярославском и Калужском шоссе, где грузовики не могут подняться на эстакады. Из-за этого встают и легковушки.

