Пожар начался на нефтебазе в Волгоградской области после падения обломков БПЛА

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

На месте работают оперативные службы.

Пожар начался на нефтебазе в Волгоградской области

Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

Возгорание произошло на нефтебазе в Волгоградской области после падения обломков вражеских БПЛА. Об этом 10 января сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», — передает Telegram-канал администрации области слова Бочарова.

На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе N2. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, заявил Сергей Собянин в МАХ.

Также 5-tv.ru рассказывал, как операторы разведывательных беспилотников подразделений БПЛА группировки «Север» обнаружили в Харьковской области объекты управления дронами Вооруженных сил Украины.

После установления точных координат информация была оперативно передана ударным расчетам беспилотников с оптоволоконным управлением. В результате прицельного удара был уничтожен пункт управления БПЛА противника вместе с находившимся там личным составом. Дополнительно второй беспилотник поразил позицию автоматического гранатомета, использовавшуюся для огневого прикрытия данного пункта.

