ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки «Север» выявили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Харьковской области.

Полученные координаты незамедлительно были переданы расчетам БПЛА, оснащенных оптико-волоконными системами, которые успешно поразили пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом. Вторым дроном была поражена позиция с автоматическим гранатометом, которая обеспечивала прикрытие пункта управления.

Кроме того, при помощи специального устройства сброса «Веревка» был нейтрализован квадрокоптер противника, который пытался провести разведку наших позиций.

Выявление и ликвидация пунктов управления и операторов дронов ВСУ является одной из ключевых задач в ходе создания буферной зоны на границе Российской Федерации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

