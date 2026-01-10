ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 36 0

Также был нейтрализован квадрокоптер противника, который пытался провести разведку наших позиций.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки «Север» выявили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Харьковской области.

Полученные координаты незамедлительно были переданы расчетам БПЛА, оснащенных оптико-волоконными системами, которые успешно поразили пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом. Вторым дроном была поражена позиция с автоматическим гранатометом, которая обеспечивала прикрытие пункта управления.

Кроме того, при помощи специального устройства сброса «Веревка» был нейтрализован квадрокоптер противника, который пытался провести разведку наших позиций.

Выявление и ликвидация пунктов управления и операторов дронов ВСУ является одной из ключевых задач в ходе создания буферной зоны на границе Российской Федерации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
9 янв
ВС РФ освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области
9 янв
Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
9 янв
Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 янв
Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
Телефоны пиццерий рядом с Пентагоном разрываются от количества звонков
8 янв
ВС РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты
8 янв
ВС РФ освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области
8 янв
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
8 янв
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:58
Аэропорт «Шереметьево» прекратил прием самолетов из-за непогоды
6:27
Пожар начался на нефтебазе в Волгоградской области после падения обломков БПЛА
6:00
ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака
5:21
Коллапс в Шереметьево: пассажирам по несколько часов не могут выдать багаж
5:07
Зима усиливает хватку: какая погода ждет москвичей 10 января

Сейчас читают

Коллапс в Шереметьево: пассажирам по несколько часов не могут выдать багаж
Певиц Мадонну застали в нижнем белье с молодыми любовниками
Фанаты требуют секретный эпизод: финальный сезон «Очень странных дел» провалился
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео