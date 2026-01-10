Успеть к лету без срывов: врач раскрыл план похудения по месяцам

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 14 0

Правильная стратегия помогает сбросить вес без истощающих диет.

Как эффективно начать худеть к лету

Фото: 5-tv.ru

Хирург Смирнова: начинать худеть к лету лучше не раньше февраля

Чтобы безопасно и эффективно похудеть к лету, в январе важно сосредоточиться на удержании веса, а активное снижение калорийности начинать не раньше февраля. Об этом Газете.ру рассказала заведующая хирургическим отделением, хирург Виктория Смирнова.

По словам врача, январь должен стать месяцем адаптации после праздников. В этот период не стоит стремиться к похудению — главная задача не набрать вес, внедрить основы здорового питания, добавить физическую активность и начать прием витамина D.

«Февраль и март — время постепенного снижения калорийности рациона за счет сокращения простых углеводов и увеличения доли белка. Именно на этот период должен приходиться пик физической активности. При отсутствии противопоказаний можно попробовать интервальное голодание, например по схеме 16/8», — отметила Смирнова.

Врач подчеркнула, что на всех этапах важно соблюдать норму потребления белка, пить достаточное количество воды и заменить привычные сладости более полезными альтернативами — запеченными яблоками с корицей, творожными запеканками или фруктовым желе.

Апрель и май, по ее словам, следует посвятить «шлифовке» фигуры и закреплению результата. В этот период рекомендуется увеличить количество овощей и зелени в рационе, а также скорректировать тренировочный план.

Зиму стоит воспринимать не как препятствие, а как стратегический этап подготовки. Это время формирования устойчивых привычек, поддержки иммунитета и метаболизма. Тогда весенний и летний результат будет достигнут естественно и без стресса для организма, заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны голодовки после новогодних праздников.

