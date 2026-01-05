«Это не спринт»: чем опасны голодовки после новогодних праздников

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 46 0

Подобная стратегия может нанести серьезный вред организму.

Чем опасны голодовки после новогодних праздников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Хайкина: голодовки после новогодних праздников замедляют метаболизм

После продолжительных праздников многие отмечают незначительное увеличение массы тела и стремятся как можно быстрее вернуть прежнюю форму. Нередко в качестве «экстренной меры» выбирается полный отказ от пищи, однако такой подход способен серьезно навредить здоровью. Об этом в беседе с Газетой.ру заявила врач-эндокринолог и нутрициолог "СМ-Клиника" Дарья Хайкина.

По словам специалиста, голодание является сильным стрессом для организма. В первые дни он расходует запасы гликогена, накопленные в печени и мышцах, вместе с которыми выводится связанная жидкость. Это и создает иллюзию быстрого снижения веса. Однако эффект кратковременный: спустя несколько дней организм переходит в режим жесткой экономии ресурсов.

В этот период прежде всего замедляется обмен веществ. Голод воспринимается телом как сигнал неблагоприятных условий, поэтому оно снижает энергозатраты. Поскольку скорость метаболизма напрямую влияет на расход энергии, его замедление делает дальнейшее похудение значительно более сложным.

Еще одним последствием строгого отказа от еды становится потеря мышечной массы. При дефиците калорий организм использует все доступные источники энергии, и мышцы расходуются быстрее, чем жировые отложения, которые, напротив, стараются сохраниться.

В результате, как отметила врач, нередко развивается так называемый эффект йо-йо: даже без возвращения к прежнему рациону организм стремится компенсировать потери, и вес снова начинает расти. Кроме того, резкое ограничение питания может вызвать гормональные сбои — у женщин нарушения менструального цикла, у мужчин снижение уровня тестостерона. Повышается и риск проблем с пищеварением, включая гастрит и обострение хронических заболеваний желудка.

Хайкина подчеркнула, что стремление привести себя в форму после праздников вполне объяснимо, однако действовать следует осторожно. Голодание после обильных застолий не решает проблему лишнего веса, а лишь создает дополнительные угрозы для здоровья.

По словам специалиста, снижение массы тела — это длительный и последовательный процесс, требующий разумного и профессионального подхода. Гораздо важнее не «наказывать» себя за праздничные излишества, а заботиться о состоянии организма, рассматривая здоровье как долгосрочную ценность, а не кратковременную цель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:43
Умерла легендарная российская балерина Эмма Минченок
2:29
В России проработают возможность обязательной медиации при разводе
2:00
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
1:39
«Это не спринт»: чем опасны голодовки после новогодних праздников
1:17
«Может дойти до края пропасти»: Фицо прокомментировал антироссийскую политику Евросоюза
0:55
Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника

Сейчас читают

Семья с детьми исчезла в глухом лесу на Урале в новогоднюю ночь
Семейная ипотека в 2026 году: что изменится и стоит ли ждать всплеска спроса
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео