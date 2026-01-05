«Это не спринт»: чем опасны голодовки после новогодних праздников

Врач Хайкина: голодовки после новогодних праздников замедляют метаболизм

После продолжительных праздников многие отмечают незначительное увеличение массы тела и стремятся как можно быстрее вернуть прежнюю форму. Нередко в качестве «экстренной меры» выбирается полный отказ от пищи, однако такой подход способен серьезно навредить здоровью. Об этом в беседе с Газетой.ру заявила врач-эндокринолог и нутрициолог "СМ-Клиника" Дарья Хайкина.

По словам специалиста, голодание является сильным стрессом для организма. В первые дни он расходует запасы гликогена, накопленные в печени и мышцах, вместе с которыми выводится связанная жидкость. Это и создает иллюзию быстрого снижения веса. Однако эффект кратковременный: спустя несколько дней организм переходит в режим жесткой экономии ресурсов.

В этот период прежде всего замедляется обмен веществ. Голод воспринимается телом как сигнал неблагоприятных условий, поэтому оно снижает энергозатраты. Поскольку скорость метаболизма напрямую влияет на расход энергии, его замедление делает дальнейшее похудение значительно более сложным.

Еще одним последствием строгого отказа от еды становится потеря мышечной массы. При дефиците калорий организм использует все доступные источники энергии, и мышцы расходуются быстрее, чем жировые отложения, которые, напротив, стараются сохраниться.

В результате, как отметила врач, нередко развивается так называемый эффект йо-йо: даже без возвращения к прежнему рациону организм стремится компенсировать потери, и вес снова начинает расти. Кроме того, резкое ограничение питания может вызвать гормональные сбои — у женщин нарушения менструального цикла, у мужчин снижение уровня тестостерона. Повышается и риск проблем с пищеварением, включая гастрит и обострение хронических заболеваний желудка.

Хайкина подчеркнула, что стремление привести себя в форму после праздников вполне объяснимо, однако действовать следует осторожно. Голодание после обильных застолий не решает проблему лишнего веса, а лишь создает дополнительные угрозы для здоровья.

По словам специалиста, снижение массы тела — это длительный и последовательный процесс, требующий разумного и профессионального подхода. Гораздо важнее не «наказывать» себя за праздничные излишества, а заботиться о состоянии организма, рассматривая здоровье как долгосрочную ценность, а не кратковременную цель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.