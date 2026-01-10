«Сам себя ударил»: отец избил 6-летнего сына до смерти и лгал о причине его травм

Mirror: отец избил 6-летнего сына до смерти и лгал о причине его травм

В США мужчина признан виновным в жестоком убийстве шестилетнего сына, которого систематически подвергал изощренным наказаниям. Об этом сообщает Mirror.

По данным следствия, 29-летний мужчина получил 55 лет лишения свободы и 10 лет условно за то, что в августе 2025 года в Луизиане насмерть забил своего шестилетнего сына.

«Я не хотел этого», — заявил мужчина на суде.

«Сам себя ударил»

В ночь на 3 августа отец и мачеха мальчика вызвали экстренные службы, заявив, что ребенок ни на что не реагирует. В больнице у мальчика диагностировали кровоизлияние в мозг и разрыв легкого. Первоначально мужчина пытался убедить медиков, что его сын «сам себя ударил» и имел проблемы с поведением.

Однако врачи сразу заподозрили неладное, заявив полиции, что такие травмы ребенок не мог нанести себе самостоятельно. Их версию подтвердили соседи, рассказавшие о жестоких «наказаниях», которые регулярно применялись к мальчику: его заставляли прыгать через скакалку, поднимать тяжести и бегать на длинные дистанции.

Смертельный спорт

В роковой день, по данным обвинения, отец и 27-летняя мачеха заставили шестилетнего Джастина пробежать около 5,6 километра, что заняло полтора часа. После этого измученного ребенка избили до смерти в игровой комнате.

Расследование также выявило, что биологическая мать мальчика, жившая в другом штате, ранее пыталась обратить внимание властей на жестокое обращение с сыном. Однако женщине ответили, что «не нашли никаких синяков». При обыске у семьи были обнаружены фотографии, на которых Джастин был запечатлен с множественными синяками и травмами.

Срок и ожидание нового приговора

Мачеха погибшего, ранее также обвинявшаяся в убийстве, в ноябре изменила свои показания и признала вину. Ее приговор будет вынесен 13 января.

Биологическая мать ребенка, комментируя приговор отцу, заявила, что довольна сроком, хотя и надеялась на смертную казнь.

«Скорее всего, к тому времени, как он выйдет, он уже будет мертв», — сказала женщина.

