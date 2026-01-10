Турецкого актера Джан Ямана задержали в ходе антинаркотической операции

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Вместе с ним арестовали еще несколько знаменитостей.

Личная жизнь и популярные сериалы актера Джан Ямана

Фото: www.globallookpress.com/Marco Provvisionato

Turkey Today: актера Джан Ямана задержали в ходе антинаркотической операции

Турецкий актер и звезда сериалов «Эль Турко» и «Ранняя пташка» Джан Яман оказался среди десятков задержанных в ходе масштабной антинаркотической операции. Об этом сообщает Turkey Today.

Яман был задержан вместе с коллегой — актрисой Селен Горгузель — 10 января в рамках расширенного расследования о преступлениях, связанных с наркотиками. Операция проводилась по указанию главной прокуратуры Стамбула.

Рейды в клубах и элитном отеле

Несколько полицейских групп после полуночи провели обыски в девяти ночных клубах Стамбула. В некоторых заведениях были обнаружены наркотики, а также задержаны владельцы, управляющие и посетители, причастные к их хранению и распространению.

Параллельно сотрудники жандармерии с шестью служебными собаками провели трехчасовой обыск в прибрежном отеле в престижном районе Бебек. Именно там были задержаны Джан Яман, Селен Горгузель, а также бывшая телеведущая Нилюфер Батур Токгоз и еще несколько человек. Отель принадлежит арестованному ранее продюсеру Музафферу Йылдырыму.

Все задержанные знаменитости будут доставлены в Институт судебной медицины для сдачи анализов крови, — сообщили источники в правоохранительных органах.

Расширенное расследование

Данная операция стала продолжением событий, начатых 5 января. Тогда в четырех городах Турции были задержаны 23 подозреваемых, включая актера Догукана Гюнгора и блогера Бурака Алтындага. Из них 19 человек, включая продюсера Йылдырыма, были арестованы.

Сейчас следствие рассматривает несколько статей, включая «хранение наркотиков для личного употребления», «содействие употреблению наркотиков» и даже «посредничество в занятии проституцией».

