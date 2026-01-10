В горах Грузии на туристов сошла лавина

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

Инцидент произошел у вершины Тетнульд.

В горах Грузии на группу лыжников и сноубордистов сошла лавина

В грузинском регионе Верхняя Сванетия после обильных снегопадов на туристов сошла лавина. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел у вершины Тетнульд. Снежная масса обрушилась на группу лыжников и сноубордистов, состоящую примерно из 20 человек. Несколько человек спаслись самостоятельно, одного мужчину вытащили с помощью других туристов. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение.

Начальник спасательной службы Тетнульди Леван Курдиани также сообщил, что в лавину попала гражданка Грузии.

«Она находилась в подготовленной группе и была оснащена лавинным биппером. Благодаря слаженным и быстрым действиям группы, уже через 1,5 минуты ее откопали при участии спасательной службы курорта. Жертв нет», — заверил спасатель.

Точное количество пострадавших пока неизвестно.

