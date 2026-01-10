Правящая партия Венгрии объявила Орбана кандидатом на пост премьера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявлен кандидатом на пост главы правительства от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на предстоящих в апреле 2026 года парламентских выборах. Решение было принято на 31-м съезде «ФИДЕС», который прошел в Будапеште. Трансляцию мероприятия вел телеканал M1.

«После двадцати лет премьерства я снова готов выполнять задачу», — заявил Виктор Орбан.

Уточняется, что кандидатура Орбана была поддержана участниками съезда единогласно и без альтернативных предложений. Выступая перед однопартийцами, действующий премьер поблагодарил их за оказанное доверие.

В мае 1993 года Орбан возглавил партию «ФИДЕС». Парламентские выборы 1998 года стали прорывными для Орбана: «ФИДЕС» и ее союзники одержали победу, тогда Виктор Орбан впервые занял пост премьер-министра страны. После поражения партии на выборах 2002-го, Орбан подал в отставку.

Однако на парламентских выборах в 2010 году «ФИДЕС» одержала победу, и Орбан вновь стал премьером. С тех пор он не покидал этот пост, укрепляя политическую стабильность и влияние своей партии в парламенте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Орбан раскритиковал финансовые запросы Украины. Украина хочет получить от Евросоюза 800 миллиардов долларов на 10 лет. Для того чтобы обеспечить такую выплату, Брюссель предложил отменить 13‑ю и 14‑ю пенсии, сократить пособия для семей и ввести в Венгрии прогрессивный подоходный налог.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.