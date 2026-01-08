Орбан раскритиковал финансовые запросы Украины

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Киев требует денег, которых венгерским пенсионерам хватило бы на 40 лет жизни.

Как Венгрия ответила на денежные требования Украины

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киевский режим требует от ЕС денег, которые в Венгрии рассчитаны на 40 лет пенсионных выплат. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в публикации в социальной сети.

Украина хочет получить от Евросоюза 800 миллиардов долларов на 10 лет. Для того чтобы обеспечить такую выплату, Брюссель предложил отменить 13‑ю и 14‑ю пенсии, сократить пособия для семей и ввести в Венгрии прогрессивный подоходный налог.

Ранее Орбан заявил, что Украина подобна «голодному гомункулу, который просит есть», назвав сумму в 800 миллиардов долларов «ошеломляющей» и отметив, что она превышает даже годовой объем ВВП Венгрии. По его мнению, подобные финансовые амбиции Киева заставляют Брюссель любой ценой добиваться конфискации замороженных российских активов в декабре.

Политик также подчеркнул, что Будапешт не планирует выделять средства на поддержку Украины в 2026 году и участвовать в соответствующих программах ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:09
Баскетболист Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции
15:51
Орбан раскритиковал финансовые запросы Украины
15:36
«Мистер Лапа»: на Пхукете задержали россиянина за незаконную работу гидом
15:19
«Нет повода для беспокойства»: беременная учительница растлевала школьников
15:03
«Елочный круговорот»: куда сдать новогоднее дерево в Москве
14:51
Голикова воплотила в жизнь мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

Сейчас читают

В Лос-Анджелесе вооруженные грабители охотятся за покемонами
«Все время хочу»: Аврора Киба призналась в ненасытности
«Это была потеря»: Алиса Фрейндлих рассказала о любимой новогодней игрушке
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео