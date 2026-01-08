Орбан раскритиковал финансовые запросы Украины

Киев требует денег, которых венгерским пенсионерам хватило бы на 40 лет жизни.
Фото: Reuters/Bernadett Szabo
Киевский режим требует от ЕС денег, которые в Венгрии рассчитаны на 40 лет пенсионных выплат. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в публикации в социальной сети.
Украина хочет получить от Евросоюза 800 миллиардов долларов на 10 лет. Для того чтобы обеспечить такую выплату, Брюссель предложил отменить 13‑ю и 14‑ю пенсии, сократить пособия для семей и ввести в Венгрии прогрессивный подоходный налог.
Ранее Орбан заявил, что Украина подобна «голодному гомункулу, который просит есть», назвав сумму в 800 миллиардов долларов «ошеломляющей» и отметив, что она превышает даже годовой объем ВВП Венгрии. По его мнению, подобные финансовые амбиции Киева заставляют Брюссель любой ценой добиваться конфискации замороженных российских активов в декабре.
Политик также подчеркнул, что Будапешт не планирует выделять средства на поддержку Украины в 2026 году и участвовать в соответствующих программах ЕС.
