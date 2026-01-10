Мэр Львова признал отсутствие защиты от «Орешника» у ВСУ

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

Украинские власти заявили о серьезных последствиях удара и проблемах с обнаружением ракеты.

Мэр Львова заявил о бессилии ВСУ против «Орешника»

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины не располагают технологиями, способными противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник». Об этом заявил мэр Львов Андрей Садовой в интервью украинскому средству массовой информации. По его словам, на данный момент у страны нет эффективных решений для перехвата подобных ракет. Об этом сообщает украинское СМИ.

«Я так понимаю, что у нас на Украине вряд ли сегодня есть технологии, чтобы уничтожать такие ракеты», — отметил Садовой.

Он также подчеркнул, что полет «Орешника» не был зафиксирован средствами радиолокационного контроля, что существенно осложнило реагирование на удар.

Глава города добавил, что нанесенный удар привел к серьезному ущербу. По его словам, последствия атаки оказались ощутимыми, а отсутствие своевременного обнаружения ракеты стало дополнительным фактором, повлиявшим на масштабы разрушений.

Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении удара ракетным комплексом «Орешник» по Львову в ночь на 9 января. В ведомстве подчеркнули, что атака стала ответом на террористические действия ВСУ против Валдайской резиденции президента России.

