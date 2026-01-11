The Guardian: В Великобритании продано рекордное количество Библий за 2025 год

В Великобритании за 2025 год было продано свыше шести миллионов Библий. Это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики. Такие данные приводит газета The Guardian, ссылаясь на издательство SPCK Group.

«Раньше атеизм воспринимался как бунтарское поведение. Теперь все наоборот. Молодое поколение более заинтересовано в том, чтобы исповедовать христианство», — рассказал в беседе с журналистами исполнительный директор компании Сэм Ричардсон.

Рост интереса к религии связывают, в том числе с напряженной обстановкой в стране и в мире, а также с развитием искусственного интеллекта.

В публикации уточняется, что по сравнению с 2019 годом продажи Библий выросли на 134%, также увеличилось число молодых людей, которые посещают церковь (с 4% в 2018 году до 16% в 2024 году).

Ранее 5-tv.ru сообщал, как кроваво-красное море в Персидском заливе испугало верующих. Многие приняли происходящее за библейское знамение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.