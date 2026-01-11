Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту греческого города Александруполиса

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 21 0

В результате действий стихии также упало 15 деревьев.

В Греции произошло торнадо — что известно

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту города Александруполиса

В аэропорту греческого города Александруполиса торнадо перевернул три учебных самолета. Об этом сообщает местный телеканал ERT-news.

По данным источника, были зафиксированы мощные порывы ветры со скоростью 154,5 километров в час, стихия бушевала высего около 15 минут. В результате природного катаклизма упало 15 деревьев.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Японии зафиксировали 33 афтершока после землетрясения в Симанэ. Основное землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло утром накануне. Очаг залегал на глубине около 11 километров. Угроза цунами объявлена не была, однако вблизи эпицентра интенсивность подземных колебаний достигала уровня 5+ по семибалльной японской шкале. В результате пострадали девять человек.

Наиболее мощный повторный подземный толчок магнитудой 5,1 был зафиксирован примерно через десять минут после основного толчка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:35
Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту греческого города Александруполиса
2:10
Россиян предупредили о штрафах за переводы денег на карту
1:42
Жители Балтийска остались совсем без воды
1:26
В Великобритании продано рекордное количество Библий за 2025 год
1:00
Делайте меньше — живите легче: 52 вещи, от которых стоит отказаться в 2026 году
0:38
Становление, творческий путь и главные роли: Константину Хабенскому — 54

Сейчас читают

Три многоквартирных дома пострадали в Воронеже в результате атаки беспилотников ВСУ
Что такое кама мута? Психологи открыли новую эмоцию
Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн был оштрафован за вызов проститутки в отеле
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео