Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту греческого города Александруполиса

Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту города Александруполиса

В аэропорту греческого города Александруполиса торнадо перевернул три учебных самолета. Об этом сообщает местный телеканал ERT-news.

По данным источника, были зафиксированы мощные порывы ветры со скоростью 154,5 километров в час, стихия бушевала высего около 15 минут. В результате природного катаклизма упало 15 деревьев.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Японии зафиксировали 33 афтершока после землетрясения в Симанэ. Основное землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло утром накануне. Очаг залегал на глубине около 11 километров. Угроза цунами объявлена не была, однако вблизи эпицентра интенсивность подземных колебаний достигала уровня 5+ по семибалльной японской шкале. В результате пострадали девять человек.

Наиболее мощный повторный подземный толчок магнитудой 5,1 был зафиксирован примерно через десять минут после основного толчка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX