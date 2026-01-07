В Японии зафиксировали 33 афтершока после землетрясения в Симанэ

В районе префектуры Симанэ после сильного землетрясения было зарегистрировано 33 повторных подземных толчка. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные главного метеорологического агентства Японии.

Основное землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром накануне. Очаг залегал на глубине около 11 километров. Угроза цунами объявлена не была, однако вблизи эпицентра интенсивность подземных колебаний достигала уровня 5+ по семибалльной японской шкале. В результате пострадали девять человек.

Наиболее мощный афтершок магнитудой 5,1 был зафиксирован примерно через десять минут после основного толчка. Самые слабые повторные колебания достигали магнитуды 2,8. Специалисты предупредили, что в течение недели в регионе сохраняется вероятность новых сильных землетрясений.

Ранее сейсмологи также сообщали о подземных толчках магнитудой 4,2 и 5,3, зафиксированных в ночь на 6 января в акваториях Тихого океана и Охотского моря вблизи северных и южных Курильских островов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Японии в результате землетрясения пострадали шесть человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.