Анна Седокова похвасталась фигурой в откровенных нарядах

Алексей Мокряков
Певица вместе с сыном отправилась в ОАЭ.

Фото Седоковой в купальнике

Фото: Instagram*/annasedokova

Певица Анна Седокова сбежала из холодной Москвы, чтобы провести праздники в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По прибытии звезда сразу облачилась в более удобные и соответствующие погоде наряды, попутно похвалившись перед подписчиками в соцсетях фигурой.

Минималистичные купальники и боди артистки подчеркивали ее прекрасный загар, длинные ноги и аппетитные формы — как спереди, так и сзади.

Казалось бы, где-то рядом, за кадром, должен быть кавалер, мужчина... Но нет. Каникулы звезда проводит вместе с восьмилетним сыном Гектором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анну Седокову обвиняют в мошенничестве с брачным контрактом. Об этом в своих соцсетях заявила адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы. По словам правозащитницы, против солистки готовится уголовное дело.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

