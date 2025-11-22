«Это как обмануть мать или ребенка»: Анну Седокову обвиняют в мошенничестве с брачным контрактом

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 210 0

По словам адвоката семьи баскетболиста Яниса Тиммы, против певицы готовится уголовное дело.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; Telegram/Маргарита Гаврилова/MargaritaGavrilova_sodMSK; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист семьи Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в мошенничестве

Певице Анне Седоковой грозит статья за мошенничество. Об этом в своих соцсетях заявила адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы.

По словам правозащитницы, против солистки готовится уголовное дело. Гаврилова обвинила бывшую супругу спортсмена в мошенничестве с брачным контрактом. Адвокат утверждает: Седокова намерено ввела Яниса в заблуждении при подписании документа. По информации Гавриловой, нотариус, который оформлял контракт не имел право этого делать.

«Он (Янис Тимма. — Прим. Ред) жил в глубочайшем убеждении, что существует легитимный брачный договор. Она его в этом убедила… В моем представлении это абсолютно бандитская схема! Мошенничество», — написала Маргарита Гаврилова.

Янис Тимма и Анна Седокова поженились в 2020 году. В конце 2024-го певица развелась со спортсменом. Через пару недель после этого тело Тиммы нашли в одном из хостелов Москвы. Мужчина добровольно ушел из жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Тиммы рассказал о сущности Седоковой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году