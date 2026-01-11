РИА Новости: экспорт Китая по итогам 2025 года составит $3,77 триллиона

Китай достигнет беспрецедентных показателей в сфере внешней торговли по итогам 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Российской академии наук (РАН).

Специалисты РАН в своем докладе представили расчеты, согласно которым объем поставок китайских товаров за рубеж в 2025 году может увеличиться до отметки в 3,77 триллиона долларов. Аналитики подчеркивают, что при условии стабилизации показателей импорта профицит торгового баланса КНР может составить около 1,2 триллиона долларов.

«Товарный экспорт Китая в 2025 году достигнет, по нашим оценкам, рекордных $3,77 трлн, а внешнеторговое сальдо на фоне стабилизировавшегося импорта составит $1,2 трлн», - говорится в докладе РАН.

Эксперты указывают, что Пекин становится центральной опорой всей международной торговой системы, обеспечивая основной прирост глобального товарооборота совместно с другими развивающимися странами, в то время как вклад развитых государств остается минимальным.

