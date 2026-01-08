МИД КНР выступил против новых антироссийских санкций США

Энергетическое сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран и не должно подвергаться давлению.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Пекин выступает против введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, поскольку сотрудничество Китая и России в энергетической сфере не направлено против третьих стран и не должно подвергаться внешнему давлению. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин.
«Нормальное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой-либо третьей стороны, оно не должно подвергаться вмешательству или влиянию», — сказала Мао Нин в комментарии РИА Новости.
Представитель МИД КНР подчеркнула, что Китай последовательно выступает против «незаконных односторонних санкций», которые вводятся США в обход международного права. Таким образом она прокомментировала заявления американского сенатора-республиканца Линдси Грэм* о поддержке президентом США Дональдом Трампом законопроекта об ужесточении санкционного давления на Россию.
В Пекине отметили, что взаимодействие между Китаем и Россией в сфере энергетики и торговли является законным и осуществляется на основе взаимной выгоды, а попытки оказать на него влияние противоречат принципам международных экономических отношений.
* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
