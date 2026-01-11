Перезагрузка власти: в Японии могут досрочно распустить парламент

Политическая обстановка в Токио рискует резко измениться из-за вероятных перестановок в высшем законодательном органе.

Фото: www.globallookpress.com/Yoshio Tsunoda

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила готовность осуществить досрочный роспуск нижней палаты парламента страны. Об этом заявила руководитель Партии обновления Японии Хирофуми Есимуры.

В ходе телевизионного эфира на канале NHK политик отметил, что хотя конкретные даты и дедлайны для этой процедуры в самом начале текущего года главой правительства не озвучивались, общая ситуация в политическом поле претерпела значительные изменения.

По словам Есимуры, в личной беседе с премьером был зафиксирован момент, когда стороны признали, что «сцена изменилась». Это дало веские основания предполагать грядущую перезагрузку законодательной ветви власти в ближайшее время.

Важным фоном для внутренних политических маневров в Токио выступает обострение международной ситуации в регионе. В частности, представители Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) выступили с резкой критикой текущего курса японских властей. По мнению аналитиков из КНДР, Япония активно встает на путь милитаризации, что создает угрозу стабильности и может привести к катастрофическим последствиям для самого островного государства.

Пхеньян утверждает, что японская администрация намерена в течение года радикально пересмотреть основополагающие принципы национальной безопасности. На этом фоне возможный роспуск парламента выглядит как попытка исполнительной власти укрепить свои позиции для реализации новой оборонной стратегии.

Ранее Пятый канал сообщал, что правительство Японии готово подписать мирный договор с РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

