Подростки избили мужчину в подъезде жилого дома в Воронеже

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Воронеже в подъезде жилого дама подростки избили мужчину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту избиения подростками мужчины. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственном комитете (СК) Российской Федерации по региону.

В ведомстве уточнили, что в социальных сетях появился видеоролик, на котором несовершеннолетние совершают противоправные действия в отношении взрослого мужчины. Агрессивные подростки наносят ему удары по лицу и телу. Вопиющий инцидент, судя по кадрам, произошел в подъезде одного из многоэтажных домов. Больше никакой информации о случившемся нет.

«По данному факту следственными органами СК России по Воронежской области расследуется уголовное дело», — говорится в публикации.

Также в СК по области добавили, что дело находится на контроле у главы ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Воронеже мужчина избил 13-летнего мальчика за случайно попавший в него снежок. Это произошло в Романовском сквере. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все детали инцидента.

