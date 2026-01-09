В Воронеже мужчина избил подростка за случайно попавший в него снежок

«Известия»: В Воронеже мужчина избил подростка за бросок снежка

В Романовском сквере Воронежа 13-летний мальчик был избит взрослым мужчиной за то, что случайно попал в него снежком во время игры. Об этом сообщают журналисты «Известий» со ссылкой на собственный источник.

Мужчина гулял в сквере с маленькой девочкой, когда он проходил мимо подростка, игравшего в снежки, один «снаряд» его и настиг. Но вместо поддержки или спокойного замечания он начал ругаться, нецензурно выражаться и криком требовать, чтобы дети ушли.

Возмущенный мужчина дошел до того, что схватил мальчика, бросившего снежок, за капюшон и начал трясти, а затем пустил в ход кулаки. Подросток получил два удара кулаком в лицо, после чего агрессор скрылся с месте происшествия.

Пострадавшему ребенку вызвали скорую помощь, у него диагностировали гематому и травму губы. Его родители написали заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал о подобном инциденте в подмосковных Химках. Запасавшийся пивом мужчина избил свою девятилетнюю дочь в магазине за просьбу купить ей сладостей. На замечания окружающих он ответил угрозами.

Правоохранители установили его личность и начали проверку. Позже сосед горе-отца рассказал журналистам о его семье.

