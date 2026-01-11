Трампу понравилась идея назначить Рубио «президентом» Кубы

Трамп пришел в восторг от идеи назначить госсекретаря Рубио президентом Кубы

Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на шутливое предложение о назначении госсекретаря Марко Рубио главой Кубы. Американский лидер назвал эту идею удачной.

Поводом для комментария стала публикация пользователя в соцсети X, который заявил, что Рубио «станет президентом Кубы». Трамп не оставил запись без внимания и отреагировал на нее в своей соцсети Truth Social.

«Отличная идея!» — написал американский лидер.

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo/POOL

Ранее, в пятницу, Трамп также высказался о ситуации вокруг Кубы, заявив, что страна находится в крайне тяжелом состоянии. По его словам, будущее кубинской экономики остается неопределенным, и никто не может с уверенностью прогнозировать, как будут развиваться события дальше.

Как ранее писал 5-tv.ru, американский лидер, рассуждая об отношениях США и Кубы в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, на вопрос, стоит ли усилить давление на Кубу, так же как на Венесуэлу, заявил, что у Вашингтона почти нет вариантов, кроме как прийти в страну с оружием.

