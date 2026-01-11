Трампу понравилась идея назначить Рубио «президентом» Кубы

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 35 0

Такое предложение ранее высказал один из пользователей X.

Что думает Трамп об идее назначить Рубио президентом Кубы

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп пришел в восторг от идеи назначить госсекретаря Рубио президентом Кубы

Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на шутливое предложение о назначении госсекретаря Марко Рубио главой Кубы. Американский лидер назвал эту идею удачной.

Поводом для комментария стала публикация пользователя в соцсети X, который заявил, что Рубио «станет президентом Кубы». Трамп не оставил запись без внимания и отреагировал на нее в своей соцсети Truth Social.

«Отличная идея!» — написал американский лидер.

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo/POOL

Ранее, в пятницу, Трамп также высказался о ситуации вокруг Кубы, заявив, что страна находится в крайне тяжелом состоянии. По его словам, будущее кубинской экономики остается неопределенным, и никто не может с уверенностью прогнозировать, как будут развиваться события дальше.

Как ранее писал 5-tv.ru, американский лидер, рассуждая об отношениях США и Кубы в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, на вопрос, стоит ли усилить давление на Кубу, так же как на Венесуэлу, заявил, что у Вашингтона почти нет вариантов, кроме как прийти в страну с оружием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:39
Ни нефти, ни денег: Трамп поставил ультиматум Кубе
16:25
Умер чемпион Олимпиады-1972 в тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов
16:12
Дипломаты Северной Европы отвергли слова Трампа о кораблях РФ и КНР у Гренландии
15:54
Трампу понравилась идея назначить Рубио «президентом» Кубы
15:40
Собянин объявил об открытии первого городского зарядного хаба для электромобилей
15:20
Собянин: высокотехнологичные операции становятся доступнее для москвичей

Сейчас читают

«Влажными фантазиями британских извращенцев»: Захарова ответила на угрозы в адрес Путина
Подростки избили мужчину в подъезде жилого дома в Воронеже
От мечты к реальности: что не так с жизнью за городом спустя год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео