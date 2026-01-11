Президент Кубы Диас-Канель заявил о готовности страны защищать себя

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана на протяжении десятилетий подвергается давлению со стороны Вашингтона и готова отстаивать суверенитет страны любыми средствами. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

«Куба не нападает, она подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. Она не представляет угрозы. Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови», — подчеркнул кубинский лидер.

Заявление Диаса-Канеля прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы в качестве оплаты за услуги в сфере безопасности. Американский лидер ранее также заявил, что экономическая ситуация на острове остается крайне сложной.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп заметно ужесточил позицию в отношении Гаваны. Сначала он отмечал, что Соединенные Штаты не намерены прибегать к военной силе против Кубы, полагая, что государство «падет само по себе». Однако через несколько дней Трамп заявил, что Гавана «висит на волоске» и добавил, что у Вашингтона может не остаться иного выхода, кроме как «прийти туда с оружием».

