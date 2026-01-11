Ни нефти, ни денег: Трамп поставил ультиматум Кубе

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

В последние дни президент США ужесточил позицию в отношении островного государства.

Президент США Трамп поставил ультиматум Кубе

Фото: www.globallookpress.com/Cuban flag

Трамп заявил, что на Кубу больше не будут поступать нефть или деньги

Куба лишится поставок нефти и финансовой поддержки со стороны Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. Соответствующее сообщение он опубликовал в собственной социальной сети Truth Social.

«Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы. <…> Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно», — написал американский лидер.

После недавней операции в Венесуэле Трамп заметно ужесточил позицию в отношении островного государства. Сначала он отмечал, что Соединенные Штаты не намерены прибегать к военной силе против Кубы, полагая, что островное государство «падет само по себе». Однако уже спустя несколько дней Трамп заявил, что Гавана «висит на волоске», добавив, что у Вашингтона может не остаться иного выхода, кроме как «прийти туда с оружием».

Кроме того, Трамп положительно высказался о предложении пользователей соцсети X назначить главу Госдепа Марко Рубио «президентом» Кубы.

