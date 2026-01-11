Мадуро через сына передал сторонникам послание с призывом не грустить

Вывезенный в США президент Венесуэлы Николас Мадуро, взятый под стражу в американской тюрьме, обратился к своим сторонникам через сына Николаса Мадуро Гуэрра, призвав их сохранять бодрость духа, сообщила газета El Universal.

«Президент сказал нам, что он силен, что нам не стоит грустить. Это напоминает нам, что мы — бойцы», — процитировало издание слова сына венесуэльского лидера.

Мадуро-младший добавил, что отец призвал соратников идти вперед «с высоко поднятой головой», помня о своей непобедимости. По словам источников, обращение президента вызвало у сторонников большой энтузиазм и получило «революционный отклик».

В ночь на 3 января США провели спецоперацию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. В Каракасе погибли 100 человек, среди которых мирные жители и военные.

Чету Мадуро доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона.

Мадуро и Флорес в ходе первого судебного заседания не признали вину. Они запросили консульский визит и привлекли к своей защите адвоката Барри Поллака, который в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помог ему выйти на свободу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американские военные применили секретное оружие во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам сотрудника охраны венесуэльского лидера, во время его дежурства все радары системы противовоздушной обороны (ПВО) внезапно вышли из строя. Кроме того, у американских военных было очень мощное стрелковое оружие, а против охраны Мадуро применили средства, похожие на звуковую волну.

