Фригидная Монро и стеснительная Беллуччи: Чехова разнесла в пух и прах общепризнанных секс-символов

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 805 0

Телеведущая поставила под сомнение образы культовых актрис.

Анфиса Чехова высказалась о знаменитых секс-символах

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Анфиса Чехова сомневается в статусе секс-символов Монро и Беллуччи

Телеведущая Анфиса Чехова поставила под сомнение общепринятое мнение о ряде известных актрис, которых долгие годы считают секс-символами по всему миру. Своим мнением звезда поделилась в эфире подкаста «Скажи как есть».

По словам Чеховой, такие актрисы, как Мэрилин Монро, Шэрон Стоун, Деми Мур и Моника Беллуччи, получили статус «секс-бомб» ошибочно.

«На самом деле ни одна из них не является истинно сексуальной. Мэрилин Монро была фригидной, у Моники Беллуччи тоже масса падений по части секса, он отнимает у нее энергию, и она предпочитает им реже заниматься», — утверждала Чехова.

Телеведущая пояснила, что ее представления о сексуальности основаны на собственных взглядах, частично связанных с астрологией и личными представлениями о внутреннем состоянии человека, а не только на внешнем образе.

Чехова считает, что часто восприятие женщины как объекта желания — это лишь визуальный эффект, который создает образ, но не отражает реального внутреннего мира.

«Бывает, что серая мышка может оказаться сексуальной маньячкой. Это великая загадка. Великая ошибка людей судить о человеке по образу», — заключила телезвезда.

Ранее Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования. Ее слова передавал 5-tv.ru.

