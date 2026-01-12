Задушена после свидания: пропавшая 17-летняя студентка из Крыма найдена мертвой

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Подозреваемый в преступлении уже задержан.

Почему умерла пропавшая студентка Кравченко — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пропавшая 17-летняя студентка из Крыма Эльвина Кравченко найдена мертвой

Пропавшая студентка Джанкойского профессионального техникума 17-летняя Эльвина Кравченко найдена мертвой. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», девушка перестала выходить на связь с родственниками и знакомыми после свидания. В течение нескольких дней десятки добровольцев обзванивали больницы, опрашивали местных жителей и размещали ориентировки в населенных пунктах Джанкойского района, но безуспешно.

Тело девушки было обнаружено в поле недалеко от села лишь спустя несколько дней. По предварительным данным, ее задушили. Под подозрением оказался 21-летний знакомый погибшей, который предложил Кравченко покататься на своей машине после знакомства в интернете.

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, его допрашивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как житель Швейцарии задушил, измельчил в блендере и лишил матки собственную супругу. Изуродованное тело женщины нашли в доме пары, где вместе с ними жили двое маленьких детей.

Задушена после свидания: пропавшая 17-летняя студентка из Крыма найдена мертвой
