Задушена после свидания: пропавшая 17-летняя студентка из Крыма найдена мертвой

Пропавшая 17-летняя студентка из Крыма Эльвина Кравченко найдена мертвой

Пропавшая студентка Джанкойского профессионального техникума 17-летняя Эльвина Кравченко найдена мертвой. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», девушка перестала выходить на связь с родственниками и знакомыми после свидания. В течение нескольких дней десятки добровольцев обзванивали больницы, опрашивали местных жителей и размещали ориентировки в населенных пунктах Джанкойского района, но безуспешно.

Тело девушки было обнаружено в поле недалеко от села лишь спустя несколько дней. По предварительным данным, ее задушили. Под подозрением оказался 21-летний знакомый погибшей, который предложил Кравченко покататься на своей машине после знакомства в интернете.

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, его допрашивают.

