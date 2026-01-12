Сын последнего шаха Ирана призвал свергнуть действующее правительство

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 18 0

Реза Пехлеви объявил о новом этапе масштабных протестных акций в стране.

Чем закончатся протесты в Иране — самые вероятные сценарии

Фото: AP/TASS

Сын последнего шаха Ирана Пехлеви призвал свергнуть действующее правительство

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви объявил новый этап протестных выступлений в стране, призвав свергнуть действующее правительство исламской республики. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Пехлеви мечтает о возвращении «любимого Ирана», но для этого действующую власть необходимо свергнуть. Оппозиционный политик заявил, что сотрудники госаппарата, армии и правоохранительных органов страны могут встать на сторону народа во избежание «вечного позора».

Сам Реза Пехлеви сейчас находится в США. В своем обращении он намекнул на вероятную «помощь» американцев протестующим в Иране.

«Свобода Ирана близка. Кровь, пролитая вечными сынами Ирана, ведет нас к победе. Мы не одни. Глобальная помощь тоже скоро прибудет», — резюмировал Пехлеви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе протестов в Иране убит глава подразделения по борьбе с наркотиками. Всего же во время массовых выступлений, которые начались еще 28 декабря 2025 года, погибли не менее 217 человек.

