В ходе протестов в Иране убит глава подразделения по борьбе с наркотиками

Алексей Мокряков
Митинги в стране начались еще 28 декабря после резкого падения курса национальной валюты.

Сколько человек погибло в ходе протестов в Иране

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency

В ходе массовых протестов в Иране был убит глава подразделения по борьбе с наркотиками в городе Мешхед — генерал Джавад Кешаварза. Об инциденте сообщает портал The Sun.

Протесты в стране начались еще 28 декабря после резкого падения курса национальной валюты. Как отмечало турецкое агентство Anadolu, участников массовых акций будут судить как военных преступников, им грозит смертная казнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иране в ходе массовых протестов погибли не менее 217 человек. Большинство погибших — молодые люди.

Также накануне Совбез Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране. По мнению членов Совета безопасности, о причастности США говорят публичные заявления президента страны Дональда Трампа. Они также процитировали Аятоллу (верховного лидера) Ирана Али Хаменеи. Глава духовенства ИРИ утверждал, что в это тревожное время молодежь и народ обязаны сохранять единство, чтобы одержать победу над врагом, подрывающим безопасность иранской нации и уклад ее жизни.

