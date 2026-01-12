Иран, Гренландия и Украина: Трамп определил главные направления внешней политики США

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

Глава Белого дома пригрозил решительными действиями.

Какие направления внешней политики США определил Трамп

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

Трамп определил главные направления внешней политики США

Президент США Дональд Трамп определил важнейшие направления американской внешней политики. Судя по его словам, сказанным журналистам в ходе брифинга на борту самолета Air Force Onе, Вашингтон, прежде всего, ориентирован на разрешение вопросов вокруг Ирана, Гренландии и Украины.

В ходе общения с представителями СМИ, глава Белого дома заявил, что США серьезно рассматривают возможность ответа на протесты в Иране, не исключая применение силы.

«США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты», — заявил он.

Кроме того, американский лидер добавил, что США может принять меры для восстановления доступа населения Ирана к Интернету, в том числе с помощью глобальной спутниковой системы Starlink.

Что касается Гренландии, Трамп высказался предельно четко и ясно.

«США получат Гренландию так или иначе», — пообещал американский лидер.

И конечно, острой темой по-прежнему остается конфликт на Украине. Президент США коротко ответил СМИ, что в этом вопросе «сейчас есть прогресс».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в случае, если Вашингтон продолжит курс на аннексию Гренландии или откажется от выполнения обязательств в рамках НАТО, Евросоюз может ввести санкционные меры против компаний из Соединенных Штатов. Сам же американский лидер отдал приказ на разработку детального плана возможного вторжения ВС страны в Гренландию.

