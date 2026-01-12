Вам бы подлечиться: работодатели смогут отправлять своих сотрудников к психиатру

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 23 0

Это позволит более гибко реагировать на перемены в здоровье работника.

Работодатели смогут отправлять своих сотрудников к психиатру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Работодатели в РФ смогут отправлять своих сотрудников к психиатру с 1 марта

С 1 марта 2026 года работодатели смогут направлять сотрудников на прием к психотерапевту, если в ходе периодического медосмотра у работника будут выявлены признаки психического расстройства. Об этом РИА Новости рассказала доцент Пироговского университета Мария Соловьева.

Такое нововведение предоставит работодателю возможность более гибко реагировать на изменения состояния психического здоровья работника.

В результате обязательного психиатрического освидетельствования гражданин может быть временно признан неспособным для выполнения некоторых видов работы из-за психического расстройства.

Процедура освидетельствования подразумевает прием у врача-психиатра, включая осмотр и консультацию, сбор жалоб и анамнеза, психопатологическое обследование.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, если после потери работы у человека наступает кризис идентичности, нужно суметь отделить личность от должности. Такая проблема зачастую происходит по причине того, что человек склонен сильно привязывать себя к профессии. Важно не обесценивать чувства близкого человека, находящегося в таком положении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:53
Вам бы подлечиться: работодатели смогут отправлять своих сотрудников к психиатру
4:28
Иран, Гренландия и Украина: Трамп определил главные направления внешней политики США
4:06
В Лос-Анджелесе грузовик врезался в толпу митингующих
3:52
На пляже в Эквадоре обнаружили пять отрубленных человеческих голов
3:22
Сын последнего шаха Ирана призвал свергнуть действующее правительство
3:00
В Госдуме рассказали, когда россиян снова ждут 12-дневные каникулы

Сейчас читают

В Госдуме рассказали, когда россиян снова ждут 12-дневные каникулы
Фригидная Монро и стеснительная Беллуччи: Чехова разнесла в пух и прах общепризнанных секс-символов
Снова в бой: как не опоздать на работу в первый день после праздников
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео