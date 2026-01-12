Вам бы подлечиться: работодатели смогут отправлять своих сотрудников к психиатру

Работодатели в РФ смогут отправлять своих сотрудников к психиатру с 1 марта

С 1 марта 2026 года работодатели смогут направлять сотрудников на прием к психотерапевту, если в ходе периодического медосмотра у работника будут выявлены признаки психического расстройства. Об этом РИА Новости рассказала доцент Пироговского университета Мария Соловьева.

Такое нововведение предоставит работодателю возможность более гибко реагировать на изменения состояния психического здоровья работника.

В результате обязательного психиатрического освидетельствования гражданин может быть временно признан неспособным для выполнения некоторых видов работы из-за психического расстройства.

Процедура освидетельствования подразумевает прием у врача-психиатра, включая осмотр и консультацию, сбор жалоб и анамнеза, психопатологическое обследование.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, если после потери работы у человека наступает кризис идентичности, нужно суметь отделить личность от должности. Такая проблема зачастую происходит по причине того, что человек склонен сильно привязывать себя к профессии. Важно не обесценивать чувства близкого человека, находящегося в таком положении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX