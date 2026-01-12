Неуправляемая лошадь в Перми протащила ребенка по снегу

Эфирная новость 31 0

Катание на санях с упряжкой могло закончиться трагедией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Перми катание на санях в упряжке едва не закончилось трагедией. Неуправляемая лошадь протащила ребенка по снегу. Инцидент случайно попал на видео.

Животное понеслось, а мальчика выбросило, и он зацепился за край саней. Коня в итоге остановили через несколько минут.

О состоянии ребенка ничего не известно. По словам очевидцев, инструктаж перед поездкой никто не проводил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей. Речь идет о 40-летнем местном жителе, ранее имевшем судимость и владеющем соседним конным клубом. Следствие считает, что причиной нападений стали затяжные земельные споры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
По городам США прокатилась волна протестов
6:14
Боевики ВСУ расстреляли в Селидово в ДНР 130 мирных жителей
6:00
Два точных выстрела — уничтожен украинский ПВД. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
5:33
Неуправляемая лошадь в Перми протащила ребенка по снегу
5:12
Мошенники заражают гаджеты вирусами под предлогом помощи в поиске пропавших на СВО

Сейчас читают

В Госдуме рассказали, когда россиян снова ждут 12-дневные каникулы
Размером с Великобританию: что такое «Ледник Судного дня» и как он угрожает Петербургу
Снова в бой: как не опоздать на работу в первый день после праздников
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео