Сотни россиян пострадали из-за пиротехники за новогодние праздники

В Ленинградской области хулиганы устроили огненное шоу в лифте и едва не сожгли весь подъезд. За использование фейерверка в жилом доме им выписали штраф. Подобных происшествий за минувшие новогодние каникулы — тысячи. В числе пострадавших от пиротехники много детей. Они получили ожоги, травмы рук и лица. А спасателям неоднократно приходилось выезжать на тушение пожаров, которые случались после запуска фейерверков. Корреспондент «Известий» Павел Пономарев — о том, почему даже крупные штрафы не останавливают нарушителей.

Это именно тот случай, когда яркие цвета и громкие хлопки не принесли детям никакой радости. Выборг. Во дворе дома местный житель устраивает фаер-шоу.

Несмотря на то, что зрелище, действительно, ослепительное, от яркого салюта детвора разбегается сверкая пятками. Только новогодним чудом обошлось без травм.

А вот для дочери Екатерины Шиловой прогулка на улице едва не закончилась трагедией. Кто-то запустил фейерверк не в небо, а в детскую коляску.

«У нас полностью обгорел комбинезон. У меня есть ожоги на руках. Вот даже до сих пор кровит. Эта часть у меня вся была обожжена. Также у ребенка ножка. Вызвали скорую. Скорая сказала — ожог первой степени», — рассказывает пострадавшая.

В травмпунктах фиксируют очередной «бум» обращений. Подростки из Тюмени проверяли пластиковый контейнер на прочность. Результат оказался не в бровь, а в глаз — во всех смыслах. И число подобных травм зимой растет.

И пока одни бросают пиротехнику в мусорку, другие дошли до совсем уж откровенного безумия. Двое хулиганов запустили фейерверк прямо в лифте. За такую выходку им выписали штраф. А жильцы дома заставили отмывать весь подъезд. Но и это, скорее, исключение из правил.

В таких случаях речь идет не только о штрафах. Результат неправильного обращение с пиротехникой может в прямом смысле стать ослепительным. Впрочем, переживать стоит не только за зрение. Ведь чаще всего после историй с неудачными фейерверками к врачу обращаются с серьезными ожогами.

От пиротехники до больничной койки — один неправильный залп. Поэтому важно не забывать, что лучший салют — тот, который можно наблюдать с безопасного расстояния.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.