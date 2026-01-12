Сериал Netflix «Переходный возраст» получил четыре награды «Золотой Глобус»

Церемония вручения премии «Золотой глобус — 2026» стала открытием голливудского наградного сезона. Впервые были отмечены не только лучшие произведения кинематографа и телевидения, но и подкастов. Традиционно второй год подряд ведущей церемонии стала стендап-комик и актриса Никки Глейсер. В материале 5-tv.ru — полный список победителей премии «Золотой глобус — 2026».

Награда за лучшую женскую роль второго плана досталась Тияне Тейлор («Битва за битвой»). Свою пламенную речь актриса завершила трогательными словами.

Лучшая мужская роль второго плана — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»). Хотя многие ожидали, что награду получит один из номинантов из фильма «Битва за битвой» — Шон Пенн или Бенисио Дель Торо.

Фото: Reuters

Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайли («Больница «Питт»).

Лучшая актриса в музыкальном/комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»). На сцену ее сопроводил красавчик Джордж Клуни.

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — 16-летний Оуэн Купер («Переходный возраст»). Эта работа принесла актеру популярность. Впереди его ждет крупная роль — он сыграет молодого Хитклиффа в экранизации «Грозового перевала».

Лучший актер в музыкальном/комедийном сериале — Сет Роген («Киностудия»).

Награду лучшим подкастерам (новая номинация на церемонии) вручил американский актер и рэпер Снуп Дог. Она досталась Good Hang with Amy Poehler.

Лучшая песня — Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»).

Макалей Калкин, известный по фильму «Один дома», вручал награду за лучший сценарий. Она досталась Полу Томасу Андерсон («Битва за битвой»).

Лучшая женская роль в комедии/мюзикле — Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»).

Фото: Reuters

«Зеленое платье надежды» сегодня оправдало надежду на «Золотой глобус», — улыбчиво сказала она на сцене.

Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле — Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»).

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Грэм («Переходный возраст»). Он получил стоячую овацию и множество объятий, пока продвигался к сцене за своей наградой.

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).

Лучшее кинематографическое/прокатное достижение — «Грешники» — музыкальный хоррор Райана Куглера о двух братьях-гангстерах, которые открывают бар в Миссисипи в 1930-е и навлекают на себя гнев ирландского вампира.

Далее последовала номинация за кинематографические и кассовые достижения. Она отмечает фильмы, которые одновременно добились крупного коммерческого успеха и были признаны качественными с художественной точки зрения. Награду получила картина «Грешники».

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»).

Фото: Кадр из х/ф «Битва за битвой», реж.: Пол Томас Андерсон, 2025 г.

Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».

Лучший фильм на иностранном языке — «Секретный агент» (Бразилия) — картина о непростой политической ситуации в Бразилии в конце 1970-х.

Лучшая актриса второго плана в телепроекте — Эрин Доэрти («Переходный возраст»).

Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн («Одна из многих»).

Лучший драматический сериал — «Больница «Питт». Забавно, что по пути к сцене шоураннер проекта Р. Скотт Геммилл обнялся с Джорджем Клуни, который сыгравшим в еще одной культовой медицинской драме «Скорая помощь».

Лучший телефильм/сериал/мини-сериал — «Переходный возраст». Это стало четвертой победой проекта из пяти возможных номинаций.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX