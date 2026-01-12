Трамп: оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

По его словам, США «так или иначе» установят контроль над островом.

Зачем Трампу контроль над Гренландией

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

Президент США Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит всего из двух собачьих упряжек. Соответствующее заявление он сделал 11 января в ходе общения с журналистами.

«Вы знаете, какая у них оборона? Две упряжки с собаками», — сказал Трамп, комментируя вопросы безопасности автономной территории Дании.

Он добавил, что США «так или иначе» установят контроль над Гренландией, подчеркнув ее стратегическое значение.

Ранее, 4 января, американский президент заявлял, что владение США островом было бы выгодно Евросоюзу с точки зрения обороны. В ответ премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал подобную риторику США неуважительной и неприемлемой.

С начала 2026 года Трамп неоднократно высказывался о необходимости усиления американского присутствия на острове, аргументируя это угрозой со стороны России и Китая. Он подчеркивал, что стратегическое положение Гренландии имеет ключевое значение для национальной безопасности США и контроля за арктическим регионом.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

