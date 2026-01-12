«Была неуважительной»: Трамп заявил об «иммунитете» для офицера, застрелившего женщину

Застреливший женщину офицер иммиграционной службы в США получит иммунитет

Тем временем тысячи американцев окружили башню Трампа в Нью-Йорке. Протестующие требуют наказать агента миграционной службы, который застрелил многодетную мать. Волна митингов прокатилась по всей стране. И в каждом из городов протест накаляется, становясь все ближе к уличным боям. Белый дом уже активно направляет военных.

Радикально настроенных активистов возмутили не только действия силовиков, но и категоричные заявления самого президента США Дональда Трампа. За ситуацией следит корреспондент «Известий» в США Елена Прохоровская.

От побережья до побережья — цунами протестов. Нью-Йорк, Миннеаполис, Атланта, Лос-Анджелес: кажется, половина штатов вышли на борьбу с политикой Дональда Трампа.

В заснеженном Нью-Йорке по-настоящему жарко. Центр города вновь под контролем протестующих. Главный лозунг — ослабить стальную хватку федеральной миграционной службы.

Демонстранты в масках Трампа и тюремных робах атакуют резиденцию президента в Нью-Йорке. Trump Tower в усиленном кольце оцепления.

«Протестующие попытались прорваться в Trump Tower. Башню взяли в окружение. Воздух сотрясали лозунги, кто-то зажег дымовую шашку», — отметила корреспондент.

«То, что произошло там, не имеет оправданий. Что еще хуже, так это то, как на это отреагировало правительство, Кристи Ноэм, президент Трамп и Джей Ди Вэнс. Все они встали против нее, назвали террористом», — заявил протестующий Крис.

Трагедия в Миннеаполисе случилась во время масштабного рейда федеральных властей. Своим внедорожником Рене Гуд, американка с рождения, перекрыла дорогу службе иммиграционного и таможенного контроля. А в ответ на приказ выйти из машины начала движение в сторону полицейского.

Был ли наезд на сотрудника умышленным — из видео неясно. За кадром слышны крики «стоять», а затем выстрелы, после которых автомобиль въезжает в столб.

«Иммиграционная служба целенаправленно атакует школы в этом районе, затрудняя детям получение государственного образования, терроризирует родителей, которые здесь живут», — рассказал местный житель.

Символично, что трагедия случилась неподалеку от места резонансного убийства Джорджа Флойда полицейскими в 2020-м. Тогда смерть чернокожего рецидивиста буквально взорвала Америку, спровоцировала волну беспорядков и движение BLM. Не исключено, что после гибели Рене Гуд Штаты вновь окажутся на пороге гражданского противостояния.

Убийство Рене Гуд стало спусковым крючком для всех несогласных с политикой действующей администрации.

Власти все обвинения в умышленном убийстве отвергают, называя действия сотрудников службы «самообороной в рамках инструкции». Трамп, словно дразня протестующих, уже заявил об «абсолютном иммунитете» для офицера, открывшего стрельбу.

«Эта женщина была очень неуважительной. Вы не можете так поступать с правоохранительными органами, будь то полиция, ICE, пограничный патруль или кто-либо еще», — заявил президент США Дональд Трамп.

Федеральные власти явно не намерены отступать. Трамп отправляет в мятежные штаты военных и национальную гвардию. Новые задержания проходят прямо на фоне протестов. Все это рискует вылиться в новую уличную войну, предсказать исход которой не может никто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.