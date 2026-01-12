В элитном жилом комплексе Стамбула взорвалась доставленная курьером посылка

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Есть пострадавшие, территория жилого комплекса была оцеплена полицией.



Фото: www.globallookpress.com

В элитном жилом комплексе в Стамбуле взорвалась посылка, доставленная курьером. В результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

По данным СМИ, инцидент произошел в районе Зейтинбурну на западе города. Курьер оставил коробку с заказом на ресепшене жилого комплекса. Взрыв произошел в момент, когда получатель с инициалами Д. Х. открыл посылку.

Сообщается, что мужчина получил травмы глаз и рук. Еще двое пострадавших — сотрудники охраны жилого комплекса — отделались легкими ранениями. Все трое были доставлены в медицинские учреждения, их состояние уточняется.

После взрыва территория жилого комплекса была оцеплена полицией. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и следователи. Информация о характере взрывного устройства и мотивах произошедшего на данный момент отсутствует, расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что взрыв гранаты произошел в подмосковном Подольске. По предварительным данным, в результате инцидента погиб человек.


